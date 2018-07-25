Гигантская рыба проглотила акулу - ВИДЕО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Рыболовы у побережья Флориды сняли на видео нападение гигантского групера на акулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", ролик опубликован на YouTube.

На крючок рыбаков попалась небольшая акула, которую они уже подтягивали к лодке. В этот момент к поверхности внезапно приблизился атлантический гигантский групер, который схватил добычу и утащил в глубину.

На кадрах видно, как под весом групера удилище в руках у одного из рыболовов согнулось в дугу. Как рассказал Newsweek один из очевидцев, люди боролись с гигантской рыбой 10 минут и в конце концов заставили ее выплюнуть добычу. По мнению рыболовов, масса хищника могла превышать 220 килограммов.