Геологи заявили об открытии нового континента Земли

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Геологи нашли под Новой Зеландией следы большого континента. Как сообщает Report, об этом говорится в статье геологов из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, опубликованной в журнале GSA.

Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около 100 млн лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями.

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94%, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Авторы статьи предложили увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америка) до восьми, включив туда Зеландию.