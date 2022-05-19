Генштаб ВСУ: Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются

Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются.

Мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал Громов на брифинге в медиа центре "Украина" в четверг.

На вопрос о том, представляет ли эвакуация украинских военных с завода "Азовсталь" на подконтрольную российским войскам территорию риск их жизни, Громов указал, что Украина верит в то, что слово, данное РФ, будет выполнено

"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.