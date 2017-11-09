Генетики из США создали ГМО-картошку золотого цвета

Баку. 9 ноября.REPORT.AZ/ Американские генетики создали новый сорт генно-модифицированной картошки, имеющей необычный золотистый цвет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, эта культура, согласно заявлениям ученых, богата витаминами А и Е.

"Жители многих стран мира сегодня страдают от "нутриентного голода", так как сельскохозяйственные культуры сегодня ориентированы на максимальную урожайность и "несъедобность" для вредителей, а не на высокую пищевую ценность. "Золотая" картошка же может содержать в себе в разы больше микроэлементов и витаминов, чем та пища, которую люди постоянно едят, заявил Марк Фаилла (Mark Failla) из университета Огайо в Коламбусе (США).

За последние годы генетики создали несколько десятков видов трансгенных растений и животных, чьи ДНК были модифицированы не для их защиты от паразитов и вредителей, а для того, чтобы они производили больше полезных веществ.

К примеру, в прошлом году генетики представили миру "фиолетовую" картошку, богатую витамином С и антиоксидантами, а чуть раньше они создали новые сорта риса, содержащие в себе большое количество белков, и помидоры, содержащие в себе ресвератрол – вещество, защищающее мозг от болезни Альцгеймера и омолаживающее остальные части тела.

Фаилла и его коллеги создали новый сорт "цветной" картошки, пытаясь сделать ее более полезной для здоровья жителей стран, чей рацион содержит в себе относительно мало витамина А и витамина Е. К числу подобных государств, как отмечают ученые, относятся многие страны Азии и Латинской Америки, где обычная картошка, в которой фактически нет ни того, ни другого витамина, является главным компонентом почти всех блюд.

Порция пюре из нового вида картошки, как заявляют ученые, даст ребенку примерно половину от его суточной нормы витамина А, и треть необходимого количества витамина Е. В будущем, когда эта картошка пройдет все обязательные процедуры проверки ее безопасности, ученые надеются, что она поможет жителям многих развивающихся и просто бедных стран избавиться от постоянного авитаминоза.