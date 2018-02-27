Французские чиновники будут ночевать на улице, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Порядка 50 чиновников столичного региона Франции будут целую ночь спать на улице в сильные холода, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с подобной инициативой выступила на своей странице в Facebook заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си.

"В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах… В 2018 уже 13 человек умерли в одном Париже всего за полтора месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала", - написала заместитель мэра.

По данным организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных.

Отметим, что 27 февраля стал во Франции самым холодным днем за всю зиму. За последние несколько дней от холода умерли не менее трех человек, не имеющих жилья.