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Француз побил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом

Француз побил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом Житель Франции установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды.
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20 декабря 2020 г. 12:42
Француз побил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом
Ромен Вандендорп

Житель Франции установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Voix du Nord.

"Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное, - прокомментировал он свое достижение. - Если есть мечта, нужно держаться за нее!"

Как отмечает издание, Ромен Вандендорп тренировался на протяжении двух лет, чтобы "расширить границы своей физиологии". За 34-летним медработником наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала -18 градусов по Цельсию. Кроме того, за соблюдением условий данной дисциплины следили два независимых наблюдателя.

"Снаружи кажется, что перед вами обычный парень, который стоит в коробке с кубиками льда, но, уверяю вас, внутри меня происходит много чего, - поделился мужчина. - Если первый час я все контролировал, то остальное время приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью".

Свое достижение Вандендорп посвятил всем детям, которые болеют раком. Издание отмечает, что эта же болезнь забрала его отца и 4-летнюю девочку Огюстин, которая умерла в октябре 2018 года, спустя два месяца после обнаружения у нее рака ствола головного мозга. Незадолго до ее смерти была основана ассоциация Wonder Augustine, которая сейчас собирает средства на исследования для борьбы с глиомами - опухолями головного мозга. За два года, в том числе при активной поддержке Ромена, они смогли собрать 218 тыс. евро.

Отметим, что предыдущий рекорд, согласно записи на сайте Книги рекордов Гиннесса, установил 4 сентября 2014 года житель Китая Цзинь Сунчао. Он простоял в коробке, находясь по шею во льду, 1 час 53 минуты.

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