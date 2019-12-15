​Франция попросила у России останки соратника Наполеона

Франция обратилась к России с просьбой передать останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена.

Как передает Report, об этом сообщает Point со ссылкой на источники.

Отмечается, что останки в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске.

«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — добавил источник СМИ.

Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет.

Как сообщает французское издание Point со ссылкой на источники, «президент Эммануэль Макрон действительно попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена». «Запланирована церемония с участием Владимира Путина», — сообщили изданию источники в Елисейском дворце.

По имеющейся информации, в парижском Доме инвалидов должна пройти торжественная церемония, чтобы почтить память генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. После окончания церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768–1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года — пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.