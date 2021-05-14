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Forbes: Состояние Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов

Forbes: Состояние Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов США после его участия в телешоу Saturday Night Live (SNL, "Субботним вечером в прямом эфире").
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14 мая 2021 г. 12:19
Forbes: Состояние Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов

Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось более чем на 20 млрд долларов США после его участия в телешоу Saturday Night Live (SNL, "Субботним вечером в прямом эфире").

Как передает Report, об этом сообщил в четверг журнал Forbes.

Во время состоявшегося в конце прошлой недели телешоу американский предприниматель заявил, что страдает синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, характеризующимся, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением. Он также рассказал о своих бизнес-планах и об отношении к криптовалютам, одну из которых назвал надувательством.

До участия в шоу состояние Маска оценивалось в 166 млрд долларов США. В течение этой недели стоимость акций компании Tesla упала, по данным на четверг, на 15%, что и привело к общей потере в 20,5 млрд долларов. Тем не менее, Маск сохраняет за собой, по оценкам Forbes, третье место в списке богатейших людей планеты, опережая основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, но уступая основателю компании Amazon Джеффу Безосу и президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно.

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