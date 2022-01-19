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Forbes составил список самых успешных женщин старше 50

Forbes составил список самых успешных женщин старше 50 Издание Forbes включило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, медика и соучредителя компании BioNTech Озлем Тюреджи, специалиста по вакцинам, причастную к созданию вакцины компании AstraZeneca, Сару Гил
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19 января 2022 г. 06:41
Forbes составил список самых успешных женщин старше 50

Издание Forbes включило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, медика и соучредителя компании BioNTech Озлем Тюреджи, специалиста по вакцинам, причастную к созданию вакцины компании AstraZeneca, Сару Гилберт в список самых успешных женщин Европы, Ближнего Востока и Африки старше 50 лет.

Как передает Report, кроме того, в список самых успешных женщин Forbes внес лауреата Нобелевской премии по литературе и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич. В рейтинг вошли также глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала и президент Танзании Самиа Сулуху Хассан.

Forbes в списке отметил множество представительниц IT-сферы, творческих профессий, экономистов, ученых, основателей и соучредителей различных компаний и многих других из разных стран мира в возрасте от 52 до 87 лет.

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Версия на азербайджанском языке "Forbes" 50 yaşdan yuxarı ən uğurlu qadınların siyahısını hazırlayıb

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