В рейтинговом списке самых богатых людей мира произошло изменение

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, который считается в реальном времени, самым богатым бизнесменом планеты стал основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега, который обошел основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как передает Report со ссылкой на RBK, Ортега с состоянием в 79,7 млрд. долларов стал лидером в реал-тайм версии рейтинга, который учитывает ежедневные изменения курсов акций.

По состоянию на 23 октября 2015 года на втором месте в этом рейтинге находится Билл Гейтс (78,1 млрд. долларов), его состояние за сутки увеличилось на 0,7% или 572 млн. долларов.

Похожий рейтинг ведет также агентство Bloomberg (Bloomberg Billioners Index), однако по его оценке на 22 октября Ортега занимал второе место с состоянием 75,7 млрд. долларов, а на первом месте оставался Билл Гейтс, причем Bloomberg оценивает состояние основателя Microsoft гораздо выше - 83,8 млрд. долларов.