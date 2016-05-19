Сын азербайджанского миллиардера назван богатейшим наследником в России

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Журнал Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров, выбрав богатейшего из них. Для этого журналисты выбрали 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 1,82 миллиарда долларов (общее число наследников — 47). Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, исследование опубликовано на сайте издания 19 мая.

Богатейшим ребенком по версии Forbes оказался сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Он является единственным ребенком бизнесмена и, таким образом, может унаследовать 8,9 миллиарда долларов. Второе место досталось четырехлетней Таре Мельниченко — дочери владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко (8,2 миллиарда долларов).

Тройку лидеров замкнули наследники основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона — дочь Виктория (1992 года рождения) и годовалый сын (имя не уточняется). Каждому из них достанется по 7,2 миллиарда долларов.