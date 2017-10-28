Forbes назвал богатейших людей планеты

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал очередной список богатейших людей планеты. Как передает Report, согласно списку на первом месте вновь оказался основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос, состоянием 93,1 миллиарда долларов.

Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. Третье место в списке занял еще один американец - инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценивается в 73,8 миллиарда долларов.