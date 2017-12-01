Флинн признался, что обманывал ФБР и готов дать показания против Трампа

Баку. 1 декабрь. REPORT.AZ/ Бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн признался в суде, что действительно дезинформировал ФБР о своих контактах российскими представителями, еще до того как Трамп стал президентом.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира" Флинн заявил, что готов дать показания против президента США Дональда Трампа и других членов администрации США.

Обвинения Флинну выдвинуты в рамках расследования ФБР по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в 2016 году в США.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по расследованию так называемого российского вмешательства в американские выборы Роберт Мюллер собирается обвинить Флинна в даче ложных показаний о содержании его телефонного разговора с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По версии следствия, Флинн солгал, заявив, что он не просил власти РФ "воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, которые США ввели против России в тот же день". А также "не вспомнил", что российский посол якобы сообщил ему о решении Москвы "выбрать умеренный ответ на эти санкции как результат просьбы". Кроме того обвинение утверждает, что бывший советник администрации США солгал о том, что он не просил посла РФ отложить или отменить голосование в СБ ООН.