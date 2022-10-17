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Физики предложили новый метод поиска жизни на других планетах

Физики предложили новый метод поиска жизни на других планетах Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде предложили искать обитаемые планеты, вращающиеся вокруг карликовых звезд, по газам, которые выделяют растения и микробы.
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17 октября 2022 г. 02:09
Физики предложили новый метод поиска жизни на других планетах

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде предложили искать обитаемые планеты, вращающиеся вокруг карликовых звезд, по газам, которые выделяют растения и микробы.

Как передает Report, результаты исследования опубликовано в издании Astrophysical Journal.

Бромистый метил, который выделяют растения в ходе обезвреживания токсинов, может служить индикатором наличия жизни. Он остается в атмосфере в течение короткого периода времени, поэтому если газ будет найден, можно считать, что он появился на планете не когда-то давно, а выбрасывается в воздух живыми организмами постоянно.

Тем не менее бромистый метил может быть сложно обнаружить даже на Земле. Интенсивное УФ-излучение Солнца катализирует ряд реакций, которые в конечном итоге разрушают газ. Но на планете, которая обращается вокруг карликовой звезды меньше Солнца, такой процесс идет гораздо медленнее.

Такие звезды чрезвычайно распространены, поэтому предложение ученых может открыть новое направление исследований. Теперь команда планирует изучить другие метилированные газы и их потенциал для поиска жизни.

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