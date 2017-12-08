Финляндии подарят самый большой национальный флаг в мире

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Около 30 государств подарят Финляндии огромный национальный флаг в честь юбилейного Дня независимости страны, который празднуется 6 декабря. Как сообщает Report, об этом говорится на сайте юбилейных торжеств по поводу столетия независимости Финляндии.

"Размер флага — 26 м на 16 м, общая площадь — 416 кв. м, он будет самым большим национальным флагом в мире. В создании флага из особо прочных тканей участвовали около 30 государств. Флаг будет находиться на флагштоке круглые сутки, что является исключительным случаем, так как по законам Финляндии национальный флаг не должен находиться на флагштоке ночью", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подарок будет вручен на специальной церемонии 8 декабря.