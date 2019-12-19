Financial Times назвал "человека года"

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте издания.

"К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за почти шесть лет его нахождения на посту превысила 1 триллион долларов. Сравните это с тем, когда он только стал третьим в истории Microsoft генеральным директором, и компания-разработчик ПО выглядела так, будто она, возможно, двигается к тому, чтобы стать бесполезной с точки зрения технологий", - пишет издание.