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Фильм "Аватар: Путь воды" стал шестым фильмом в истории со сборами более $2 млрд

Фильм "Аватар: Путь воды" стал шестым фильмом в истории со сборами более $2 млрд Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" преодолели отметку $2 млрд спустя шесть недель после выхода.
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22 января 2023 г. 22:48
Фильм Аватар: Путь воды стал шестым фильмом в истории со сборами более $2 млрд

Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" преодолели отметку $2 млрд спустя шесть недель после выхода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Лента стала шестой в истории, а также первой после пандемии, собравшей кассу более $2 млрд. Также режиссер Джеймс Кэмерон стал единственным, чьи три фильма (серия "Аватаров" и "Титаник") перешагнули этот рубеж.

В американском прокате "Аватар: Путь воды" собрал $598 млн и $1,4 млрд по всему миру. Издания отмечают, что среди зарубежных рынков выделяются китайский ($229 млн), французский ($129 млн), немецкий ($117 млн), корейский ($96 млн) и британский ($81 млн).

Оригинальный "Аватар" остается самым кассовым фильмом всех времен, набравшим $2,9 млрд, "Мстители: Финал" обосновались на второй позиции с $2,79 млрд, а "Титаник" замыкает тройку лидеров — $2,19 млрд.

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