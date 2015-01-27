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    Фидель Кастро заявил, что он не доверяет США

    Тем не менее, бывший руководитель Кубы приветствует возможность переговоров с Вашингтоном

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Бывший руководитель Кубы Фидель Кастро заявил, что, хотя он и не доверяет США, тем не менее, приветствует возможность переговоров с Вашингтоном.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, в своем письменном обращении, зачитанном по центральному телевидению Кубы, 88-летний Кастро подчеркнул, что любые переговоры, направленные на решение существующих проблем, принимаются Гаваной в соответствии с международными законами.

    Оттепель в отношениях между двумя странами была объявлена в декабре в ходе одновременных телевыступлений президента Барака Обамы и президента Кубы Рауля Кастро.

    В частности, Вашингтон снял с Кубы ряд торговых ограничений и упростил кубинцам режим въезда в США. Также было заявлено о восстановлении дипломатических отношений, расторгнутых в 1961 году.

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