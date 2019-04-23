ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.

В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке мог добраться до Аргентины, после чего получить убежище в южной части горной системы Анд. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны. Отмечается, что фюрер к тому времени сбрил усы, а также страдал от астмы и язв.

Помимо Гитлера, в докладе фигурируют имена еще 50 фашистов, бежавших из Третьего рейха. Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина (май 1945 года). Доклад датируется 21 сентября 1945 года.

Засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу. Помимо него, этой информацией располагала военная разведка США. Они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера.