Facebook запустила новый сервис для знакомств.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-релиз компании Facebook, он будет доступен в США и ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. А в 2020 году появится ещё и в Европе.

Социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств под названием Dating. Пока он доступен в США и ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Завести профиль в Facebook Dating сможет пользователь, которому уже исполнилось 18 лет. Сервис будет рекомендовать человека для знакомства, исходя из информации о нём в аккаунте. В новом приложении можно будет делиться своими постами из Instagram, который также принадлежит Facebook.

Отмечается, что скоро сервис для знакомств появится в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. А в 2020 году им смогут воспользоваться и жители Европы..