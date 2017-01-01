Facebook вернул аккаунт Санте Клаусу с Аляски

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook вернула учетную запись американцу, который предоставил документы, подтверждающие, что он действительно является Сантой Клаусом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о жителе американского города Норт-Пол (в переводе с англ. - Северный полюс) в штате Аляска, имя которого Санта, а фамилия - Клаус.

Как пояснил мужчина журналистам, по всей видимости, сотрудники Facebook усомнились в том, что опубликованная на его странице информация соответствует действительности, и заблокировали учетную запись. Клаусу пришлось предоставить удостоверяющие личность документы, в том числе копию водительских прав и бумаги, свидетельствующие о том, что он входит в городской совет Норт-Пола.