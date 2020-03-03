Facebook разработала более простой и быстрый Messenger

Компания Facebook представила оптимизированную и более легкую в обращении версию приложения Messenger.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Facebook.

Как пояснила компания, речь идет о проекте под названием Project LightSpeed, начатом после внедрения четвертой версии приложения, число пользователей которого "превышает один миллиард человек". Разработчик обещает, что новая версия "открывается, загружается и обновляется" быстрее предыдущих. С точки зрения Facebook, это преимущество важно для тех, кто много раз в день заходит в приложение, чтобы ответить на сообщения знакомых и друзей.

В новом приложении также оптимизирована функция списка контактов. Ранее эта функция насчитывала до 40 версий, которые теперь заменила одна. Кроме того, теперь приложение занимает меньше оперативной памяти мобильного устройства без ущерба для скорости работы.