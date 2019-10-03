Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram

Американская компания Facebook ("Фейсбук") представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети "Инстаграм".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как пояснили представители Facebook, мессенджер, получивший название Threads ("Тредс"), предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Он позволяет отправлять и получать текст, видеозаписи, фотографии.

В Threads имеется функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

В Facebook сообщили, что приложение будет доступно на платформах Android ("Андроид") и iOS ("Ай-о-эс") по всему миру. Некоторые пользователи смогут применять Threads уже в течение суток.