Facebook позволил передавать аккаунты по наследству

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Наследники усопшего пользователя Facebook получат право вести аккаунт, говорится в официальном сообщении социальной сети.

Как сообщает Report со ссылкой BBC, руководство Facebook объявило о предоставлении новой услуги в четверг.

С помощью настроек можно заранее выбрать человека, который будет управлять аккаунтом.

Друзья и члены семьи покойного смогут размещать посты в память о близком человеке, например, сообщать о траурных церемониях, отвечать на запросы о добавления в друзья, обновлять фотографии профиля обложки.

Наследники не смогут загружаться под видом усопшего и публиковать посты от его имени, а также просматривать адресованные ему сообщения.