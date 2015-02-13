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    Facebook позволил передавать аккаунты по наследству

    С помощью настроек можно заранее выбрать человека, который будет управлять аккаунтом

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Наследники усопшего пользователя Facebook получат право вести аккаунт, говорится в официальном сообщении социальной сети.

    Как сообщает Report со ссылкой BBC, руководство Facebook объявило о предоставлении новой услуги в четверг.

    С помощью настроек можно заранее выбрать человека, который будет управлять аккаунтом.

    Друзья и члены семьи покойного смогут размещать посты в память о близком человеке, например, сообщать о траурных церемониях, отвечать на запросы о добавления в друзья, обновлять фотографии профиля обложки.

    Наследники не смогут загружаться под видом усопшего и публиковать посты от его имени, а также просматривать адресованные ему сообщения.

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