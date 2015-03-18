Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Компания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы, которая позволяет производить расчеты через приложение Messenger.

Как передает Report, соответствующее сообщение распространено во вторник этой крупнейшей социальной сетью.

"Сегодня мы добавляем новую функцию в Messenger, которая предоставляет возможность в более удобной и безопасной форме отправлять и получать денежные переводы между знакомыми, - отмечается в нем. - Данная услуга начнет действовать в ближайшие месяцы на территории США".

Платежи можно делать как со стационарных компьютеров, так и планшетов, смартфонов и других мобильных устройств, имеющих операционные системы компаний Google и Apple.

Расчеты будут производиться с дебетовых пластиковых банковских карт. Проводить транзакции так же легко, как отправлять текстовые сообщения.