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    ​Facebook объявила о запуске собственной платежной системы

    Платежи можно производить как со стационарных компьютеров, так и планшетов, смартфонов и других мобильных устройств

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Компания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы, которая позволяет производить расчеты через приложение Messenger.

    Как передает Report, соответствующее сообщение распространено во вторник этой крупнейшей социальной сетью.

    "Сегодня мы добавляем новую функцию в Messenger, которая предоставляет возможность в более удобной и безопасной форме отправлять и получать денежные переводы между знакомыми, - отмечается в нем. - Данная услуга начнет действовать в ближайшие месяцы на территории США".

    Платежи можно делать как со стационарных компьютеров, так и планшетов, смартфонов и других мобильных устройств, имеющих операционные системы компаний Google и Apple.

    Расчеты будут производиться с дебетовых пластиковых банковских карт. Проводить транзакции так же легко, как отправлять текстовые сообщения.

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