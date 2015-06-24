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    Этаж штаб-квартиры ООН частично эвакуировали из-за клопов

    Клопов обнаружили в двух офисных ячейках в северной части этажа

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Один из этажей здания секретариата ООН в Нью-Йорке был частично эвакуирован после того, как в некоторых офисах обнаружили клопов. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    От нашествия насекомых пострадал 34-й этаж высотки штаб-квартиры, на котором располагается департамент полевой поддержки - структуры, ответственной за материально- техническое обеспечение миротворческих миссий ООН.

    Клопов обнаружили в двух офисных ячейках в северной части этажа. Для борьбы с ними были вызваны сотрудники дезинсекционной службы, которые дважды обработали пораженный участок.

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