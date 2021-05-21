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Еще два американских штата запустят лотерею для вакцинированных от COVID-19

Еще два американских штата запустят лотерею для вакцинированных от COVID-19 Главный приз в Нью-Йорке составит 5 млн долларов США
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21 мая 2021 г. 15:08
Еще два американских штата запустят лотерею для вакцинированных от COVID-19

Еще два штата, Нью-Йорк и Мэриленд, объявили о запуске лотереи с денежными призами для вакцинированных от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Они последовали примеру Огайо, власти которого заявили об эффективности подобного стимулирования.

"Если вы еще сомневались, стоит ли прививаться, сейчас у вас появился дополнительный стимул. Шансы выиграть что-нибудь - 1 к 9. От такой меры выигрывают все", - сказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Главный приз в Нью-Йорке составит 5 млн долларов США. Также будут разыграны суммы поменьше - от 20 до 50 тыс. долларов США. Принять участие в акции могут совершеннолетние жители штата.

В Мэриленде в общей сложности будут разыграны 2 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da COVID-19-a qarşı peyvənd olunanlar üçün lotereya daha iki ştatda keçiriləcək
Версия на английском языке New York and Maryland follow Ohio in creating Covid vaccine lottery

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