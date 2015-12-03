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    ESET: 17% пользователей заклеивают веб-камеру изолентой

    31% респондентов не боятся слежки через веб-камеру, 12% из них не понимают, кому это может быть интересно

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Больше половины интернет-пользователей, опрошенных антивирусной компанией ESET, боятся взлома своих веб-камер, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    На вопрос "могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?" 52% респондентов ответили утвердительно.

    Чтобы избежать взлома веб-камеры на своем ноутбуке, 17% опрошенных пользователей заклеили ее пластырем или изолентой. Только 31% респондентов не боятся слежки через веб-камеру, 12% из них не понимают, кому это может быть интересно, 11% полностью доверяют решение проблемы своему антивирусу, еще 8% уверены, что взлом камеры - выдумка.

    "Для защиты камеры от взлома достаточно вовремя обновлять программное обеспечение, включая антивирусы и драйверы веб-камер, игнорировать подозрительные письма и ссылки", - советует руководитель отдела технического маркетинга ESET Алексей Оськин.

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