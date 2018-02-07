Эмин Агаларов запускает новую молодежную радиостанцию “Жара FM”

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Певец и бизнесмен Эмин Агаларов запустит новое радио "Жара FM" на частоте 100,5 FM в Москве, которая ранее была занята радиостанцией Best FM. Агаларов купил радиостанцию у сенатора Виталия Богданова, сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

"У меня уже есть фестиваль "Жара", телеканал "Жара" в партнерстве с Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, мы проводим премию "Жара", теперь я купил радио", - сообщил Агаларов, не уточнив при этом сумму сделки.

Сейчас певец ожидает одобрения от Федеральной антимонопольной службы, сделка была закрыта 5 февраля. Информацию о продаже подтвердила гендиректор "Мультимедиа холдинга" (ММХ) Виталия Богданова Евгения Киселева.

Агаларов также сообщил, что "Жара FM" создается для слушателей 12-35 лет, ребрендинг будет завершен в течение двух месяцев. «Прежде чем покупать станцию, я изучил все, что продается и было куплено за последние 15 лет»,— рассказал Эмин Агаларов.

По его словам, на "Жаре FM" можно будет услышать российскую и иностранную музыку в пропорции примерно 50 на 50. Соответственно, станция будет соперничать с тем, чем занимается "Европа плюс" и "Радио Energy".

"Мы выбрали нишу, которая не сильно занята", - заявил Эмин Агаларов.