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    Эмин Агаларов запускает новую молодежную радиостанцию “Жара FM”

    Новое радио будет вещать на частотах, приобретенной бизнесменом радиостанции Best FM

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Певец и бизнесмен Эмин Агаларов запустит новое радио "Жара FM" на частоте 100,5 FM в Москве, которая ранее была занята радиостанцией Best FM. Агаларов купил радиостанцию у сенатора Виталия Богданова, сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".  

    "У меня уже есть фестиваль "Жара", телеканал "Жара" в партнерстве с Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, мы проводим премию "Жара", теперь я купил радио", - сообщил Агаларов, не уточнив при этом сумму сделки.

    Сейчас певец ожидает одобрения от Федеральной антимонопольной службы, сделка была закрыта 5 февраля. Информацию о продаже подтвердила гендиректор "Мультимедиа холдинга" (ММХ) Виталия Богданова Евгения Киселева.

    Агаларов также сообщил, что "Жара FM" создается для слушателей 12-35 лет, ребрендинг будет завершен в течение двух месяцев.  «Прежде чем покупать станцию, я изучил все, что продается и было куплено за последние 15 лет»,— рассказал Эмин Агаларов.
     По его словам, на "Жаре FM" можно будет услышать российскую и иностранную музыку в пропорции примерно 50 на 50. Соответственно, станция будет соперничать с тем, чем занимается "Европа плюс" и "Радио Energy".

    "Мы выбрали нишу, которая не сильно занята", - заявил Эмин Агаларов.

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