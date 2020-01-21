​Embraer и Boeing могут создать новый турбовинтовой самолет

Бразильский авиапроизводитель Embraer рассматривает возможность создания вместе с американской авиастроительной корпорацией Boeing новой модели турбовинтового пассажирского самолета.

Как передает Report, об этом в интервью Reuters сообщил коммерческий директор бразильской фирмы Джон Слэттери.

Как уточняется, такой самолет мог бы иметь габариты, аналогичные турбовинтовому ATR-72 франко-итальянского производства, или быть больше него. В настоящее время именно эта модель занимает доминирующую позицию в данном сегменте рынка авиаперевозок.

"Он вписывается в рамки нашего целевого рынка, которым, как мы всегда ясно говорили, является рынок самолетов вместимостью до 150 пассажиров. Он естественным образом встал бы в один ряд с семейством самолетов E2 (среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer вместимостью от 80 до 145 пассажиров)", - приводит агентство слова функционера компании.