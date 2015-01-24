​Елизавета II стала старейшим в мире монархом

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II после смерти короля Саудовской Аравии Абдуллы бен Абдель Азиза Аль Сауда стала старейшим в мире монархом.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

Король Саудовской Аравии, который скончался на 91-м году жизни, был на два года старше Елизаветы II. Королеве Великобритании 21 апреля исполнится 89 лет. За ней следуют 87-летние король Малайзии Абдул Халим Муадзам Шах и король Таиланда Пумипон Адульядет.