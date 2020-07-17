Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой

Королева Британии посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал свыше 32 млн. евро (41 млн. долларов США) пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Королева Британии посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал свыше 32 млн. евро (41 млн. долларов США) пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Том Мур обещал 100 раз обойти сад возле своего дома для того, чтобы собрать пожертвования для Национальной службы здравоохранения страны на борьбу с COVID-19. В итоге ветеран привлек внимание многих людей и вместо запланированной суммы в 1 тыс. евро смог собрать 32 млн. евро.

После этого его пригласили в Виндзорский замок. В пятницу, Мур встретился с королевой. Она подошла к нему, коснулась плеча мечом своего отца Георга VI и посвятила в рыцари.

"Сегодня невероятные достижения сэра Тома Мура по сбору средств были отмечены рыцарским званием", - добавили в пресс-службе.