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Елизавета II из-за коронавируса сменила место празднования Рождества

Елизавета II из-за коронавируса сменила место празднования Рождества Королева Великобритании Елизавета II отметит Рождество в этом году вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке.
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1 декабря 2020 г. 20:42
Елизавета II из-за коронавируса сменила место празднования Рождества
Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II отметит Рождество в этом году вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Букингемского дворца.

"Следуя советам экспертов, королева и герцог Эдинбургский решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре", - отмечается в сообщении.

Таким образом, впервые с 1987 года Елизавета II проведет рождественский период не в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Примечательно, что до конца 1980-х годов королева традиционно встречала Рождество как раз на территории Виндзорского замка, расположенного примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир.

Британский монарх пребывает в Виндзоре со 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в Англии для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Именно в этом замке 20 ноября Елизавета II и Филип отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы.

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