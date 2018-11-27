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    Эксперты выяснили, что в США семья выбрасывает треть продуктов на улицу

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Американская ассоциация молочных продуктов выяснила, что 94% жителей США выбрасывают еду в мусорку. 

    Как сообщает Report, результаты проведённого опроса опубликованы на сайте организации.

    Отмечается, что средняя американская семья выбрасывает треть продуктов из холодильника. При этом каждый человек утилизирует до 113 килограммов в год.

    "Люди закупают слишком много продуктов или устают от их остатков. Так или иначе, в США выбрасывается слишком много пищи", — заявил вице-президент по вопросам питания ассоциации Карен Бейки.

    Самой частой причиной, из-за которой люди выкидывают продукты, стал истёкший срок годности.

    Кроме того, специалисты ассоциации разработали несколько советов. В частности, необходимо держать более старые продукты на видном месте, чтобы не забыть о них.

    Также организация советует не держать молоко на дверце холодильника, а фрукты и овощи хранить в ящиках с контролируемой влажностью.

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