Эксперты рассказали, у каких специальностей вырастут зарплаты в 2021 году

Рост доходов стоит ждать IT-специалистам, фармацевтам и медикам

Аналитики портала Superjob рассказали, у представителей каких профессий ожидается рост зарплат в 2021 году. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские CМИ.

Согласно их данным, роста доходов стоит ждать IT-специалистам, фармацевтам и медикам.

Эксперты отмечают, что работники первой категории могут увидеть рост зарплат на 10 — 11%. При этом у фармацевтов и медиков зарплаты могут повыситься на 12 — 14% и 12 — 15% соответственно.

При этом аналитики прогнозируют появление в 2021 году новых схем оплаты труда, например "труд в займы", который предполагает получение большого аванса в начале месяца с последующей отработкой.

Кроме того, ожидается увеличение спроса на вакансии в области обслуживания, производства, строительства и ЖКХ.