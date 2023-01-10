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Эксперты ООН: Озоновый слой восстановится за 40 лет без вмешательства геоинженерии

Эксперты ООН: Озоновый слой восстановится за 40 лет без вмешательства геоинженерии Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявили, что озоновый слой Земли может вернуться к значениям 1980 года, когда еще не было озоновых дыр, к 2066 году в Антарктике, 2045 году в Арктике и 2040 году в остальном мире.
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10 января 2023 г. 07:48
Эксперты ООН: Озоновый слой восстановится за 40 лет без вмешательства геоинженерии

Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявили, что озоновый слой Земли может вернуться к значениям 1980 года, когда еще не было озоновых дыр, к 2066 году в Антарктике, 2045 году в Арктике и 2040 году в остальном мире.

Как передает Report, об этом говорится в докладе программы всемирной организации.

"Если нынешняя политика останется в силе, озоновый слой, как ожидается, вернется к значениям 1980 года (до появления озоновой дыры) примерно к 2066 году в Антарктике, 2045 году в Арктике и 2040 году в остальном мире", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проекты в области геоинженерии, имеющие целью ограничить глобальное потепление, приведут к серьезному истощению озонового слоя из-за вброса частиц в атмосферу.

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Версия на азербайджанском языке BMT ekspertləri: “Ozon təbəqəsi 40 ildən sonra bərpa olunacaq”

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