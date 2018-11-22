Эксперты назвали лучшее в мире здание 2018 года

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Школа-интернат в Бразилии признана лучшим в мире зданием 2018 года по мнению жюри Королевского института британских архитекторов.

Как передает Report, престижная премия RIBA вручается раз в два года.

Как сообщает издание ADmagazine, деревня для детей построена из природных материалов в регионе, где средняя летняя температура составляет 40 градусов.

Отмечается, что стены жилых корпусов построены таким образом, что создают в зданиях естественную вентиляцию.