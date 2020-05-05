Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса наиболее востребованными работниками будут антикризисные консультанты, консультанты по личным финансам, эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.

Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов российского Института прогрессивного образования.

Также будут необходимы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки, считают эксперты.

Также, предполагается, что работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту для организации работы своих сотрудников.

Также актуальными будут сиделки и онлайн-врачи, психологи.

А также не менее востребованы будут специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.