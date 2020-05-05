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Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии

Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса наиболее востребованными работниками будут антикризисные консультанты, консультанты по личным финансам, эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры. 

Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов  российского Института прогрессивного образования.

Также будут необходимы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки, считают эксперты.

Также, предполагается, что работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту для организации работы своих сотрудников.

Также актуальными будут сиделки и онлайн-врачи, психологи.

А также не менее востребованы будут специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

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