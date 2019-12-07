Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей

Исследовательская компания назвала города в разных странах, где туристов больше, чем местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, эксперты изучили объем турпотока в крупных городах мира и рассчитали количество приезжих на 100 местных жителей.

Лидеры списка – Майами, где на сотню горожан приходится 1641 гость, и Лас-Вегас, в котором это соотношение 100 к 993. В Дубае число отдыхающих почти в шесть раз превышает местное население. В Эдинбурге это соотношение - 100 к 445, в Дублине - 100 к 427, в Гонконге - 100 к 398, а в Сан-Франциско - 100 к 392.

Замыкают десятку мегаполисов, где туристов в разы больше, чем местных, Вена (100 к 329) и Сингапур (100 к 316).

Москва в этом списке оказалась на 38 строке: на 100 горожан приходится 43 гостя столицы.