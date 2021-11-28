О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт рассказал, на чей звонок Елизавета II отвечает лично

Эксперт рассказал, на чей звонок Елизавета II отвечает лично Королевский эксперт Джонатан Сакердоти заявил, что королева Великобритании Елизавета II отвечает по телефону лично только на звонки двух абонентов - своей дочери, принцессы Анны, и личного гоночного менеджера.
Это интересно
28 ноября 2021 г. 09:42
Эксперт рассказал, на чей звонок Елизавета II отвечает лично
Елизавета II

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти заявил, что королева Великобритании Елизавета II отвечает по телефону лично только на звонки двух абонентов - своей дочери, принцессы Анны, и личного гоночного менеджера.

Как передает Report, об этом сообщается в подкасте Royally Us.

"Судя по всему, у королевы есть два человека, с которыми она чаще всего разговаривает по своим телефонам, а также у нее, по-видимому, есть мобильный телефон, который, как говорят, модели Samsung, и оснащен антихакерским шифрованием MI6, чтобы никто не мог взломать ее телефон", - рассказал Сакердоти.

Кроме принцессы Анны, британская королева часто общается с личным гоночным менеджером, Джоном Уорреном, который также является зятем личного друга Елизаветы II.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для печати
26 ноября 2021 г. 22:50
Ильхам Алиев: Решения трехсторонней встречи в Сочи повысят безопасность в регионе
Ильхам Алиев: Решения трехсторонней встречи в Сочи повысят безопасность в регионе
26 ноября 2021 г. 22:38
Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном надеется на восстановление транспорта в регионе
Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном надеется на восстановление транспорта в регионе
26 ноября 2021 г. 22:31
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
Ильхам Алиев: Новые решения поспособствуют более предсказуемой ситуации на Кавказе
Ильхам Алиев: Новые решения поспособствуют более предсказуемой ситуации на Кавказе
26 ноября 2021 г. 21:04
Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих
Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих
26 ноября 2021 г. 19:47
Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией
Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией
26 ноября 2021 г. 18:10
Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается
Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается
26 ноября 2021 г. 15:58
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи
26 ноября 2021 г. 11:25
Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач
Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач
26 ноября 2021 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi