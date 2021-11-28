Эксперт рассказал, на чей звонок Елизавета II отвечает лично

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти заявил, что королева Великобритании Елизавета II отвечает по телефону лично только на звонки двух абонентов - своей дочери, принцессы Анны, и личного гоночного менеджера.

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти заявил, что королева Великобритании Елизавета II отвечает по телефону лично только на звонки двух абонентов - своей дочери, принцессы Анны, и личного гоночного менеджера.

Как передает Report, об этом сообщается в подкасте Royally Us .

"Судя по всему, у королевы есть два человека, с которыми она чаще всего разговаривает по своим телефонам, а также у нее, по-видимому, есть мобильный телефон, который, как говорят, модели Samsung, и оснащен антихакерским шифрованием MI6, чтобы никто не мог взломать ее телефон", - рассказал Сакердоти.

Кроме принцессы Анны, британская королева часто общается с личным гоночным менеджером, Джоном Уорреном, который также является зятем личного друга Елизаветы II.