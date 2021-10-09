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Эксперт: Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов

Эксперт: Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов Таяние льдов в зоне вечной мерзлоты в результате климатических изменений на планете может пробудить к жизни новые опасные вирусы.
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9 октября 2021 г. 20:24
Эксперт: Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов

Таяние льдов в зоне вечной мерзлоты в результате климатических изменений на планете может пробудить к жизни новые опасные вирусы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение на всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ высказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

"Изменение климата может стать причиной многочисленных проблем. [К примеру, коронавирус] - это только один вирус. Но мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы "проснутся" в результате таяния льдов", - пояснил он.

Эксперт также заявил о необходимости общих усилий по сдерживанию глобального потепления. Для успешного решения этой задачи странам нужно вводить принципы "климатической" экономики, при которых государства платили бы за производимые выбросы углерода в атмосферу, считает ученый.

"Мы должны переходить на устойчивый рынок, носящий долгосрочный характер. Иначе само наше существование будет поставлено под угрозу", - заключил нобелевский лауреат.

Ранее ученые уже отмечали, что ускоренное таяние льдов у берегов России и Канады, в частности, связано со вспышками чумы (вирус PDV) среди тюленей и других обитателей Арктики и окрестных регионов. Эпидемии возникали в те сезоны, когда уровень ледового покрова Арктики был необычно малым, и распространялись через те участки океана, которые были свободны ото льда. Авторы работы предположили, что потепление способно ускорить распространение других заболеваний среди арктических животных.

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