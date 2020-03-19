Эксперт оценила возможность повторного заражения коронавирусом

Выписанные после коронавируса в ряде случаев затем снова показывают положительный тест из-за медленного выведения инфекции из организма, о повторных заражения речи не идет.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии GMU в США доктор биологических наук Анча Баранова.

"Началось все с того, что в Японии появилась пациентка, которую выписали, а потом тест показал у нее снова наличие коронавируса. Скорее всего, это был ошибочный изначальный тест, тесты все-таки не идеальны. Сейчас получены данные из Китая, что до 14% людей, которых выписали из госпиталя с двумя негативными тестами пошли домой, посидели дома, а потом у них взяли еще один тест и он был позитивным", - сказала Баранова.

"Однако, скорее всего, это не значит повторного заражения, а значит, что человек остается инфекционным в течении более длительного времени", - полагает эксперт.

Она объяснила, что до недавнего времени, когда человек после коронавируса выглядел здоровым, он еще неделю сидел в карантине - затем ему делали два теста, и если оба эти теста были негативные, то отпускали домой.

"Количество третьих позитивных тестов нельзя игнорировать, поэтому теперь в Китае больные должны сидеть в карантине не неделю после выздоровления, а две - и им должны делать три теста, и все они должны быть негативными", - уточнила Баранова.

Она также отметила, что пока это все не очень точно, но скорее всего речи о повторном заражении не идет. Вирус очень медленно выводится, и это имеет большие эпидемиологические последствия, но не такие большие, как повторное заражение.