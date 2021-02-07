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Экс-соседка Гитлера раскрыла секреты своего долголетия

Экс-соседка Гитлера раскрыла секреты своего долголетия 101-летняя жительница Британии, еврейка Элис Франк-Сток, которая десять лет прожила в одном многоквартирном доме в Мюнхене с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, раскрыла секреты своего долголетия.
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7 февраля 2021 г. 17:21
Экс-соседка Гитлера раскрыла секреты своего долголетия
Элис Франк-Сток

101-летняя жительница Британии, еврейка Элис Франк-Сток, которая десять лет прожила в одном многоквартирном доме в Мюнхене с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, раскрыла секреты своего долголетия.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bristol Live.

"Больше гуляйте, ходите в походы и иногда позволяйте себе бокал красного вина!" - цитирует ее издание.

Элис Франк Сток родилась в декабре 1918 года в небольшом немецком городке под названием Аугсбург, где ее отец работал прокурором. Когда ей было три месяца, семья переехала в Мюнхен. С 1920 по 1930 год она жила в одном доме с Гитлером. По ее словам, он был достаточно скрытен, они не контактировали. Пару раз Элис видела, как он приезжал домой, при этом сначала из машины выходили двое охранников. По мнению долгожительницы, Гитлер боялся покушения на свою жизнь. Как она рассказывает, вокруг квартиры Гитлера ходили всевозможные слухи, в том числе о том, что там произошло убийство или что его племянница умерла там. Когда он пришел к власти. Элис Франк-Сток уехала на учебу в Лондон. Ее родители чудом смогли сбежать к дочери в 1938 году - заскочили на один из последних поездов, продав семейную реликвию - скрипку. Она и ее родные никогда не возвращались в Германию.

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