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Экс-президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях

Экс-президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса "Кремень в большом городе" о первобытных людях.
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1 сентября 2022 г. 03:38
Экс-президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях

Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса "Кремень в большом городе" о первобытных людях.

Как передает Report, об этом сообщает DNA.

Режиссер картины не рассказал, какого именно персонажа озвучил экс-президент, однако подчеркнул, что он открывает фильм и будет появляться на протяжении всего повествования. В записи принимала участие и супруга экс-президента, актриса Жюли Гайе. Отмечается, что она также записала реплики для одного из персонажей будущей картины. Ориентировочно, фильм выйдет в 2023 году.

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