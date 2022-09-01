Экс-президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях

Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса "Кремень в большом городе" о первобытных людях.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса "Кремень в большом городе" о первобытных людях.

Как передает Report, об этом сообщает DNA .

Режиссер картины не рассказал, какого именно персонажа озвучил экс-президент, однако подчеркнул, что он открывает фильм и будет появляться на протяжении всего повествования. В записи принимала участие и супруга экс-президента, актриса Жюли Гайе. Отмечается, что она также записала реплики для одного из персонажей будущей картины. Ориентировочно, фильм выйдет в 2023 году.