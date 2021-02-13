Экс-первая леди США анонсировала создание своего офиса

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья объявила о создании собственного офиса, передает Report

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья объявила о создании собственного офиса, передает Report.

"Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп". Следите за новостями и обновлениями", - говорится в пока единственном сообщении в учетной записи организации, которое перепостила на своей странице в Twitter бывшая первая леди.