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Экс-первая леди США анонсировала создание своего офиса

Экс-первая леди США анонсировала создание своего офиса Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья объявила о создании собственного офиса, передает Report
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13 февраля 2021 г. 08:48
Экс-первая леди США анонсировала создание своего офиса
Меланья Трамп

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья объявила о создании собственного офиса, передает Report.

"Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп". Следите за новостями и обновлениями", - говорится в пока единственном сообщении в учетной записи организации, которое перепостила на своей странице в Twitter бывшая первая леди.

Ранее телеканал CNN сообщал, что организацию планируется открыть в городе Палм-Бич (штат Флорида). Отмечается, что он станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best ("Будь лучше"), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет.

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