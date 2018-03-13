Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный цвет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Издание Le Parisien отмечает, что главный символ Парижа неоднократно менял окраску и в разные годы был желтым, горчичным и охряным. За всю историю сооружение перекрашивали 19 раз. Сейчас чиновники намерены вернуть Эйфелевой башне изначальный цвет и сделать ее красной, однако окончательное решение еще не принято.

"Мы переоткроем и возродим старые цвета, восстановив былой вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку", -заявил представитель министерства культуры Франции.