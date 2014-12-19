​В Египте нашли более миллиона мумий

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Кладбище, содержащее более миллиона мумифицированных человеческих тел, было обнаружено в центре Египта.

Как передает Report, ученые Университета имени Бригама Янга (штат Юта) уже раскопали более 1700 мумий, достаточно хорошо сохранившихся в горячем климате сухой пустыни в египетском регионе Фейюм, примерно в 96 км к югу от Каира.

Однако археологи считают, что число тел в этом огромном некрополе может достигать миллиона. Все они захоронены в одинаковых ячейках, вырезанных в известняке глубиной до 22,9 м.

Эксперты считают, что мумии были похоронены около 1500 лет назад, между I и VII веками нашей эры, когда Египет находился под контролем Римской и Византийской империй. В отличие от многих известных мумифицированных останков, обнаруженных в Египте, эти, скорее всего, принадлежат простым жителям, а не членам династий фараонов или важным деятелям. В пользу этой теории также говорит тот факт, что они были захоронены без гробов и, в основном, без извлечения внутренних органов, пишет The Daily Mail.

Тем не менее, ученые теряются в догадках, откуда могло взяться такое огромное количество мумий в этом районе, ведь количество жителей в соседней деревне было слишком малым, чтобы оправдать такое большое кладбище. А ближайший город Филадельфия имеет свои собственные места захоронений.

Археологи также обнаружили странный набор мумий, в том числе одного человека, который имел рост 213 сантиметров. Они также обнаружили, что мумии были сгруппированы вместе по цвету волос.

"Мы достаточно уверены, здесь находятся более миллиона захоронений. Оно очень большое, и могилы расположены плотно", - заявил профессор Керри Мулстейн, руководитель проекта раскопок, сотрудник Университета имени Бригама Янга.

Хотя некрополь Фаг эль-Гамус, который назван в честь близлежащей дороги, которая переводится как "Путь Буффало", был впервые обнаружен около 30 лет назад, археологи до сих пор пытаются собрать воедино то, что они нашли там.