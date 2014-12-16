​Джордж Буш-младший признал себя недооцененным художником

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Джордж Буш-младший, 43-й президент США, рассказал зрителям, что в семье его живопись оценили отрицательно.

Как передает Report, в новую книгу Буша-младшего входят портреты его отца, жены и дочерей.

Сам автор рассказал что близкие не оценили по достоинству его творчество.

"Никогда не пишите портреты родственников, особенно жены или матери. Я нарисовал жену, ей не понравилось, в итоге пришлось все просто уничтожить... Или по крайней мере сказать ей, что я все уничтожил", - пожаловался Буш-младший в эфире.

Ранние работы Буша были обнародованы после хакерского взлома. Сам автор был очень расстроен узнав об этом, так как не собирался выставлять их на публику.

На выставке Буша-младшего в 2014 года были представлены портреты 24 мировых лидеров, с которыми он встречался в период своего президентства.