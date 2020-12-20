Джим Керри перестает играть Джо Байдена в SNL

Актер Джим Керри завершает работу над ролью Джо Байдена в комедийном шоу Saturday Night Live.

Актер Джим Керри завершает работу над ролью Джо Байдена в комедийном шоу Saturday Night Live.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Хотя я должен был исполнять роль всего 6 недель, был очень рад, что меня избрали президентом SNL. Я хотел бы идти вперед, зная, что Байден победил", - заявил Керри.

Он также отметил, что был лишь одним из "длинной череды гордых Байденов SNL".

"Saturday Night Live" - вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC, выходящая в эфир с 1975 года.