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Джим Керри перестает играть Джо Байдена в SNL

Джим Керри перестает играть Джо Байдена в SNL Актер Джим Керри завершает работу над ролью Джо Байдена в комедийном шоу Saturday Night Live.
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20 декабря 2020 г. 00:35
Джим Керри перестает играть Джо Байдена в SNL
Джим Керри

Актер Джим Керри завершает работу над ролью Джо Байдена в комедийном шоу Saturday Night Live.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Хотя я должен был исполнять роль всего 6 недель, был очень рад, что меня избрали президентом SNL. Я хотел бы идти вперед, зная, что Байден победил", - заявил Керри.

Он также отметил, что был лишь одним из "длинной череды гордых Байденов SNL".

"Saturday Night Live" - вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC, выходящая в эфир с 1975 года.

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