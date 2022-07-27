Джекпот лотереи Mega Millions в США превысил 1 млрд долларов третий раз в истории

Джекпот лотереи Mega Millions в США превысил 1 млрд долларов третий раз в истории

Сумма джекпота лотереи Mega Millions преодолела отметку в 1 млрд долларов в третий раз за историю.

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