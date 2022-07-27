Джекпот лотереи Mega Millions в США превысил 1 млрд долларов третий раз в истории

Сумма джекпота лотереи Mega Millions преодолела отметку в 1 млрд долларов в третий раз за историю.
Как передает Report, об этом сообщает в среду телекомпания ABC.
Следующий, 30-й этап розыгрыша состоится в пятницу. Прошедший во вторник вечером раунд не выявил победителя.
Глава консорциума Mega Millions Пэт Макдональд призвал игроков "сохранять хладнокровие и наслаждаться происходящим".
В октябре 2018 года победитель лотереи получил джекпот в размере свыше 1,5 млрд долларов, что стало крупнейшим выигрышем для отдельного билета.